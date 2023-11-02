США могут запретить Израилю применять боеприпасы с фосфорными снарядами

Соответствующая поправка будет предложена к проекту закона о выделении помощи Израилю, который, как ожидается, Палата представителей рассмотрит 2 ноября. Окасио-Кортес отмечает, что использование белого фосфора вблизи жилых гражданских районов является военным преступлением. Белый фосфор прожигает человеческую кожу до костей, и даже минимальные ожоги могут привести к нарушению дыхания и работы внутренних органов.

Как стало известно ранее, армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

