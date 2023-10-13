Human Rights Watch: Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе
Армия Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями. Об этом сообщается в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
Отмечается, что такие боеприпасы были применены 10 и 11 октября. При этом правозащитники подчеркнули, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права, по которому стороны в конфликте должны принимать все меры предосторожности, чтобы избежать ранения и гибели гражданского населения.
Ранее, 12 октября, в Минздраве Газы сообщили, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1417. Там также сообщили, что в результате ударов Израиля по Газе пострадали более 6200 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростех» досрочно поставил в войска интеллектуальные системы минирования
- В Петербурге пройдет XI Международный органный фестиваль «Мариинский»
- Джонсон заявил, что восхищается русской культурой
- Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются отнять квартиры у россиян
- Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками западного оружия
- Human Rights Watch: Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе
- Буданов назвал генерала ФСБ Беседу самым опасным противником для Украины
- Эксперты предупредили, что из России исчезнут недорогие вина из Италии и Испании
- Израиль предписал сотрудникам ООН и населению переместиться в южную часть Газы
- В конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru