Human Rights Watch: Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе

Отмечается, что такие боеприпасы были применены 10 и 11 октября. При этом правозащитники подчеркнули, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права, по которому стороны в конфликте должны принимать все меры предосторожности, чтобы избежать ранения и гибели гражданского населения.

Ранее, 12 октября, в Минздраве Газы сообщили, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1417. Там также сообщили, что в результате ударов Израиля по Газе пострадали более 6200 человек, передает «Радиоточка НСН».

