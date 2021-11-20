В Литве предложили мигрантов разместить на Украине или в Молдавии

«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», - сказал Вайтекунас.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.

