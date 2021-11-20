В Литве предложили мигрантов разместить на Украине или в Молдавии
Мигрантов, скопившихся на границе Белоруссии и Евросоюза, можно разместить в Молдавии или на Украине. Такое предложение сделал экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.
«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», - сказал Вайтекунас.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.
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