В Литве предложили мигрантов разместить на Украине или в Молдавии

Мигрантов, скопившихся на границе Белоруссии и Евросоюза, можно разместить в Молдавии или на Украине. Такое предложение сделал экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV.

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«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», - сказал Вайтекунас.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:МигрантыБелоруссияМолдавияЛитва
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