Красный Крест начал сбор средств для мигрантов в Белоруссии

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что сейчас на польско-белорусской границе находятся около двух тысяч беженцев. Савчук отметил, что сейчас собирается не только финансовая, но и гуманитарная помощь мигрантам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.

