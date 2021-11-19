Красный Крест начал сбор средств для мигрантов в Белоруссии

Российский Красный Крест объявил сбор средств в поддержку Белорусского Красного Креста для помощи беженцам на границах. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

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Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук подчеркнул, что сейчас на польско-белорусской границе находятся около двух тысяч беженцев. Савчук отметил, что сейчас собирается не только финансовая, но и гуманитарная помощь мигрантам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.

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ТЕГИ:Красный КрестМигранты
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