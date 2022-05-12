В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к соцсетям «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава нацсовета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в Twitter.

Латвия запретила доступ к сайту «RT на русском»

По его словам, такое решение было принято, потому что владельцы этих соцсетей внесены в санкционные списки Европейского союза.

Ранее NEPLP решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВконтактеЛатвия
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