В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»
12 мая 202219:35
В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к соцсетям «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава нацсовета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в Twitter.
По его словам, такое решение было принято, потому что владельцы этих соцсетей внесены в санкционные списки Европейского союза.
Ранее NEPLP решил заблокировать в Латвии доступ к 71 российскому сайту.
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12 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru