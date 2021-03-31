Латвия запретила доступ к сайту «RT на русском»

Латвия впервые закроет доступ к сайту телеканала, запрещенного к ретрансляции на территории страны. Ограничение коснулось портала «RT на русском», сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что сайт будет заблокирован согласно решению Нацсовета Латвии по электронным СМИ, в 2020 году запретившего вещание семи телеканалов Russia Today из-за санкций Евросоюза.

По данным Sputnik, власти впервые заставляют провайдеров закрывать доступ не только к трансляции запрещенного канала, но и к его интернет-порталу. Агентство отмечает, что в дальнейшем в Латвии могут быть заблокированы сайты других запрещенных в стране российских телекомпаний.

Латвия в июне 2020 года запретила трансляцию каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Спецслужбы страны оценили каналы как «самые влиятельные» СМИ, посредством которых РФ ведет пропаганду на Западе, отмечает РИА ФАН.



