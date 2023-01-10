В Латвии могут усложнить переезд россиян в страну

Власти Латвии хотят приостановить действие закона «О репатриации», так как им слишком часто пользуются россияне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на портал Baltnews.

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По данным издания, МВД страны инициирует приостановку закона 10 января. «В ведомстве отметили, что латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство "по праву репатриации"», — сообщает ресурс.

Отмечается, что после принятия закона в 1995 году, «репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада». При этом последние несколько лет произошел существенный перевес в сторону репатриантов из России, Украины и Белоруссии. А в прошлом году доля россиян среди всех репатриантов за год составила 81%.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЛатвия
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