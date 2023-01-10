В Латвии могут усложнить переезд россиян в страну
Власти Латвии хотят приостановить действие закона «О репатриации», так как им слишком часто пользуются россияне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на портал Baltnews.
По данным издания, МВД страны инициирует приостановку закона 10 января. «В ведомстве отметили, что латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство "по праву репатриации"», — сообщает ресурс.
Отмечается, что после принятия закона в 1995 году, «репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада». При этом последние несколько лет произошел существенный перевес в сторону репатриантов из России, Украины и Белоруссии. А в прошлом году доля россиян среди всех репатриантов за год составила 81%.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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