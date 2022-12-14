Медведев назвал главу Латвии Левитса «недопрезидентом»

Комментируя предложение латвийского лидера Эгилса Левитса создать некий Рижский трибунал и провести процесс над Россией, он назвал его «глупым недопрезидентом».

«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу, обладающую триадой стратегических ядерных сил», - указал Медведев.

Он также посоветовал Левитсу поинтересоваться у граждан Латвии, желаютли они «конфронтации с Россией ещё и по этому поводу».

Ранее Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «упоротым кровавым клоуном», заявив, что он хочет сделать делегатов ЕС «живым щитом» на объектах украинской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

