Медведев назвал главу Латвии Левитса «недопрезидентом»
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «чем ничтожнее страна и глупее её лидер, тем выше амбиции, сообщает РИА Новости.
Комментируя предложение латвийского лидера Эгилса Левитса создать некий Рижский трибунал и провести процесс над Россией, он назвал его «глупым недопрезидентом».
«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу, обладающую триадой стратегических ядерных сил», - указал Медведев.
Он также посоветовал Левитсу поинтересоваться у граждан Латвии, желаютли они «конфронтации с Россией ещё и по этому поводу».
Ранее Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «упоротым кровавым клоуном», заявив, что он хочет сделать делегатов ЕС «живым щитом» на объектах украинской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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