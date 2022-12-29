Захарова заявила о ксенофобии политики Латвии и Литвы

Политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти этих стран «выдавливают» мигрантов в Белоруссию.

Она указала на расовую нетерпимость, дискриминацию и пренебрежение к достоинству национальных меньшинств в Прибалтике. Несмотря на зимние холода, люди вынуждены неделями находиться без крыши над головой и достаточных запасов продуктов питания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

