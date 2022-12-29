Захарова заявила о ксенофобии политики Латвии и Литвы
Политика Латвии и Литвы по отношению к мигрантам является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, власти этих стран «выдавливают» мигрантов в Белоруссию.
Она указала на расовую нетерпимость, дискриминацию и пренебрежение к достоинству национальных меньшинств в Прибалтике. Несмотря на зимние холода, люди вынуждены неделями находиться без крыши над головой и достаточных запасов продуктов питания.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа
- Италия может стать гарантом мирного соглашения по Украине
- США, Италия и Япония вводят тесты на COVID-19 для приезжих из Китая
- Украинскую ракету С-300 сбили белорусские силы ПВО
- Американский профессор: Вашингтон недооценил вероятность провала на Украине в 2023 году
- В Сербии отменили состояние повышенной боеготовности Вооружённых сил
- Захарова заявила о ксенофобии политики Латвии и Литвы
- Путин утвердил лишение свободы за осквернение георгиевских лент
- Reuters: шаманы из Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
- Путин: Строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru