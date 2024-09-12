В Курской области обнаружили целые беспилотники ВСУ
Целые дроны ВСУ обнаружили в Курской области (Пристенский район). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава района Виктор Петров.
По его словам, наряду с обломками БПЛА на территории района в ночью на 12 сентября упали целые беспилотники с неразорвавшейся боевой частью.
Чиновник обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам дронов и не прикасаться к ним. Петров также попросил сообщать об опасных находках по телефону экстренных служб 112.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ самолетного типа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат из Тюмени призвал создать кодекс мигранта с понятными правилами поведения
- Останина: Под «крышей» Памфиловой создана настоящая система искажения выборов
- Стивен Спилберг станет продюсером фильма о конкурентной борьбе Coca-Cola и Pepsi
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 12500 военнослужащих
- ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области
- Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств
- На Солнце произошла первая в сентябре вспышка класса Х
- «Ничего зазорного»: Волочкова – о скандале вокруг бренда Ohui
- Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии
- Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru