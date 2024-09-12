В Курской области обнаружили целые беспилотники ВСУ

По его словам, наряду с обломками БПЛА на территории района в ночью на 12 сентября упали целые беспилотники с неразорвавшейся боевой частью.

Чиновник обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам дронов и не прикасаться к ним. Петров также попросил сообщать об опасных находках по телефону экстренных служб 112.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ самолетного типа.

