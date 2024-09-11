В Мурманской области сбили три беспилотника
11 сентября 202414:21
Три беспилотника сбиты в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
По его словам, ликвидированы все дроны, которые были замечены в области.
Ранее Чибис сообщал, что в связи с атакой беспилотников в регионе принимаются все необходимые меры по повышению безопасности.
Украинские БПЛА также атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru