В Мурманской области сбили три беспилотника

По его словам, ликвидированы все дроны, которые были замечены в области.

Ранее Чибис сообщал, что в связи с атакой беспилотников в регионе принимаются все необходимые меры по повышению безопасности.

Украинские БПЛА также атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

