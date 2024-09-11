В Мурманской области сбили три беспилотника

Три беспилотника сбиты в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

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По его словам, ликвидированы все дроны, которые были замечены в области.

Ранее Чибис сообщал, что в связи с атакой беспилотников в регионе принимаются все необходимые меры по повышению безопасности.

Украинские БПЛА также атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ВСУМурманская ОбластьБеспилотники

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