В Крыму назвали ущерб Феодосии в результате атак ВСУ минимальным

Украинские войска нанесли минимальный ущерб атакой по Феодосии утром 26 декабря. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Минздрав Крыма: При атаке ВСУ в Феодосии пострадали четыре человека

Парламентарий пообещал, что Феодосия сможет достаточно быстро восстановиться. По его словам, атака ВСУ была обусловлена попыткой отыскать искусственные информационные победы после провала контрнаступления.

Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе, соответствующую информацию распространил губернатор города Михаил Развожаев.


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ФОТО: РИА Новости
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