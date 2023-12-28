В Крыму назвали ущерб Феодосии в результате атак ВСУ минимальным
28 декабря 202320:26
Украинские войска нанесли минимальный ущерб атакой по Феодосии утром 26 декабря. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов в эфире радио «Спутник в Крыму».
Парламентарий пообещал, что Феодосия сможет достаточно быстро восстановиться. По его словам, атака ВСУ была обусловлена попыткой отыскать искусственные информационные победы после провала контрнаступления.
Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе, соответствующую информацию распространил губернатор города Михаил Развожаев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru