Минздрав Крыма: При атаке ВСУ в Феодосии пострадали четыре человека

По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек.

«Еще четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы», — указали в Минздраве.

Отмечается, что доставленные в больницу находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно о взрывах в районе порта Феодосии. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались нанести удар на этой территории авиационными управляемыми ракетами. В ходе отражения атаки был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб, двое пострадали.

