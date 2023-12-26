Минздрав Крыма: При атаке ВСУ в Феодосии пострадали четыре человека
Число пострадавших при атаке украинских военных на Феодосию увеличилось до четырех. Об этом сообщил Минздрав Крыма.
По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек.
«Еще четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы», — указали в Минздраве.
Отмечается, что доставленные в больницу находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее стало известно о взрывах в районе порта Феодосии. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались нанести удар на этой территории авиационными управляемыми ракетами. В ходе отражения атаки был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб, двое пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru