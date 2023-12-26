Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Информацию об этом распространил в соцсетях губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев.
На время действия предупреждения горожанам рекомендовано зайти в укрытия или предпринять меры для обеспечения личной безопасности дома. На время действия воздушной тревоги перестаёт работать наземный и морской общественный транспорт.
Воздушная тревога в Севастополе стала объявляться с конца сентября после ракетной атаки Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота. Примерно через 25 минут после объявления тревоги был дан отбой.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по объектам в Феодосии на юго-восточном побережье Крыма. Было попадание в большой десантный корабль «Новочеркасск», подтвердило Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru