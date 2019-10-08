В Кремле ответили Лукашенко на слова о роли РФ в конфликте в Донбассе
Разрешение конфликта на Украине гораздо важнее, чем определение роли Москвы в нём. Так прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфликте в Донбассе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», — заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что в Кремле не согласны с мнением Лукашенко о том, что Россия является непосредственным участником конфликта в Донбассе.
Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме «Минский диалог» призвал Россию и Украину к более тесным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он заявил — «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины».
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