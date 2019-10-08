В Кремле ответили Лукашенко на слова о роли РФ в конфликте в Донбассе

Разрешение конфликта на Украине гораздо важнее, чем определение роли Москвы в нём. Так прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфликте в Донбассе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», — заявил Песков.