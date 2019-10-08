Лукашенко признал ситуацию в Донбассе конфликтом Украины и РФ

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, он отметил, что нельзя упрекать президента Украины Владимира Зеленского в том, чтобы он не пытался решить эту проблему. Также Лукашенко высказался за активное участие Европы в урегулировании конфликта.

«Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека [Зеленского]», — заключил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости вовлечения Вашингтона в процесс урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее НСН писала, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о трёх сценариях развития ситуации в Донбассе, один из которых — отказ Киева от контроля над регионом. Политолог Иван Мезюхо в эфире НСН оценил такую перспективу и её последствия.

