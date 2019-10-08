На Украине оценили последствия отказа Киева от Донбасса

«Нынешняя украинская власть, по крайней мере, на словах, не пойдет на отказ от Донбасса. Это будет означать крушение всей властной вертикали в стране. Конечно, команда нынешнего украинского президента будет говорить о территориальной целостности украинского государства в рамках 2014 года. Тем не менее, я думаю, что Киев осознает, что возвращение территорий Донбасса в состав украинского государства на данный момент маловероятно, учитывая тот факт, что сам Киев постоянно нарушает минские соглашения», — заявил политолог.

По словам Пристайко, другие вероятные сценарии развития событий в Донбассе — это попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения, а также — затягивание ситуации «бесконечно долго».

