В Кремле допускают личную встречу Путина с Зеленским в Париже

Отдельную двустороннюю встречу могут провести в Париже 9 декабря президенты России и Украины. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

По его словам, всё идёт к тому, чтобы личная встреча двух руководителей состоялась.

«Они [Путин и Зеленский] будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом», — сказал Ушаков.

При этом, по его словам, программа визита в Париже ещё находится на согласовании.