В Кремле допускают личную встречу Путина с Зеленским в Париже
Отдельную двустороннюю встречу могут провести в Париже 9 декабря президенты России и Украины. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
По его словам, всё идёт к тому, чтобы личная встреча двух руководителей состоялась.
«Они [Путин и Зеленский] будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом», — сказал Ушаков.
При этом, по его словам, программа визита в Париже ещё находится на согласовании.
Ранее НСН писала, что основной темой телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским стали взаимоотношения России и Украины в сфере энергетики. Об этом по итогам беседы с коллегой рассказал главе «Газпрома» Алексею Миллеру и министру энергетики Александру Новаку российский президент Владимир Путин. Пока главы двух государств общались только по телефону. Личной их встречи ожидают 9 декабря в Париже, где пройдёт саммит «нормандской четвёрки».
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