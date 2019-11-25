Путин и Зеленский провели переговоры по газу
Президент России Владимир Путин провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в частности, обсуждался газовый конфликт между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главной темой диалога лидеры РФ и Украины стала газовый конфликт. В частности, Путин и Зеленский обсудили продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Также была затронута тема возвращения Украине Россией кораблей. Телефонный разговор инициировала украинская сторона.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоится саммит в «нормандском формате».
Ранее сегодня сообщалось, что «Нафтогаз» готов принять долг «Газпрома» в размере 2,56 млрд долларов в виде газа. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа, то есть бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.
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