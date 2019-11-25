Путин и Зеленский провели переговоры по газу

25 ноября 201922:59

Президент России Владимир Путин провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в частности, обсуждался газовый конфликт между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главной темой диалога лидеры РФ и Украины стала газовый конфликт. В частности, Путин и Зеленский обсудили продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

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Также была затронута тема возвращения Украине Россией кораблей. Телефонный разговор инициировала украинская сторона.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоится саммит в «нормандском формате».

Ранее сегодня сообщалось, что «Нафтогаз» готов принять долг «Газпрома» в размере 2,56 млрд долларов в виде газа. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что поставками газа, то есть бартером «Газпром» ничего отдавать не будет.


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ФОТО: kremlin.ru
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