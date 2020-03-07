В Коста-Рике и Колумбии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
Министерства здравоохранения Колумбии и Коста-Рики заявили о регистрации первых случаев заражения в странах. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в Коста-Рике первый случай оказался завезенным 49-летней гражданкой США, которая прилетела в страну из Нью-Йорка. В Колумбии инфицировалась 19-летняя гражданка страны, которая вернулась на родину из Италии.
Напомним, в РФ также зафиксированы первые случаи заражения. «Поставщиком» новых случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019, зафиксированных в России, стала Италия. Оттуда вернулись все шесть инфицированных россиян, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву.
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