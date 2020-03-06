Вирус трясет мировые рынки и рушит планы знаменитостей

Влияние вспышки заболеваемости китайским коронавирусом на мировую экономику можно будет адекватно оценить не раньше, чем через один-два месяца, - заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он привел текущие оценки международных организаций, согласно которым, рост мировой экономики из-за коронавируса замедлится на 0,4 процентных пункта, указав, что это лишь предварительные данные. Тем не менее, уже сейчас аналитики Bank of America с уверенностью называют текущий год худшим для мировой экономики со времени окончания глобального кризиса в 2009 году. Они ожидают, что темпы экономического роста в мире по итогам года упадут до 2,8% - и в первую очередь благодаря замедлению экономики Китая из-за вспышки коронавируса. В свою очередь, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, чье мнение приводит РБК, допустили замедление мировой экономики в два раза в случае, если заболевание получит широкое распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе и Северной Америке.

Уже сейчас лихорадка на мировых рынках в связи с падением потребления из-за вспышки коронавируса привела к резкому падению цен на нефть. Турбулентности добавила неудача на переговорах стран ОПЕК+: Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом, хотя и согласилась продлить срок ранее заключенного соглашения о сокращении объемов нефтедобычи. В конце дня стоимость барреля марки Brent опустилась до 45,5 долларов. Вопреки заверениям о снижении зависимости российской валюты от нефтяных котировок на рубле они отразились самым пагубным образом: курс на Мосбирже на момент подготовки материала составлял 68 рублей 45 копеек за доллар и 77 рублей 55 копеек – за евро. С начала января на фоне распространения коронавируса рубль подешевел более чем на десять процентов.

Общее число заболевших COVID-2019 в мире в пятницу превысило 100 тысяч, 3405 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны. Там, да и во многих других странах отменяются все массовые мероприятия. Наиболее известный пример – отмена Женевского автосалона, что до сей поры случалось лишь дважды: во время Первой и Второй мировых войн. Не стала исключением и сфера культуры – концерты и туры отменяются по всему миру. В частности, на неопределенный срок перенесены выступления знаменитого российского пианиста Дениса Мацуева, которые должны были состояться в Китае, Сингапуре и Италии. В эфире НСН музыкант выразил надежду на то, что они состоятся осенью наряду с азиатским турне, и рассказал, что в открывшееся «окно» в плотном гастрольном графике намерен «проводить время с дочкой, Анной Денисовной, которая не видит своего папу вообще».

