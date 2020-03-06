COVID с нами. В России за сутки выявлены сразу шесть случаев коронавируса

«Поставщиком» новых случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019, зафиксированных в России, стала Италия. Оттуда вернулись все шесть инфицированных россиян, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, все находятся под медицинским наблюдением. Состояние всех заболевших удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

«Режим повышенной готовности» в связи с распространением коронавируса своим распоряжением ввел в Москве мэр Сергей Собянин:

«Город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», - отметил Собянин.

С другой стороны, по его словам, очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных сфер торговли и бытового обслуживания и многих других организаций и учреждений. Режим повышенной готовности предусматривает, в частности, усиление профилактических мер по защите жителей в общественных местах, на транспорте, в государственных и других организациях. Граждане, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, обязаны сообщать о себе на горячую линию и «обеспечить самоизоляцию на дому». Вместе с тем, столичный градоначальник поручил проработать вопрос строительства нового инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций – на случай нехватки мест в больнице Коммунарки в Новой Москве, если число заболевших коронавирусом будет расти ускоренными темпами.

Общее число заразившихся COVID-2019 по всему миру в пятницу, 6 марта, превысило 100 тысяч человек. Хорошая новость в том, что более половины из них - около 55 тысяч - уже выздоровели и выписаны из больниц. Число летальных случаев превысило 3 тысячи 400 человек.

Есть, однако, мнение, согласно которому, мир сейчас только в самом начале эпидемии коронавируса. Ученые Австралийского национального университета опубликовали на сайте учреждения 42-страничный доклад, в котором рассчитаны семь сценариев распространения коронавируса и его последствий для мировой экономики. Даже самый оптимистичный из них предполагает смертность на уровне 2 процентов (против нынешних 3,4%) и 15 миллионов погибших от вируса по всему миру. Мировой ВВП в этом случае сократится на 2,3 триллиона долларов, тяжелый удар придется по экономике Австралии и Германии, которые перейдут в тяжелую фазу кризиса. Худший из предложенных сценариев настолько апокалиптичен, что во избежание обвинений в распространении паники приведем лишь его экономическую часть: при самом неблагоприятном развитии событий мировая экономика сократится из-за пандемии на 9,2 триллиона долларов.

