СМИ: Зеленский добивается разговора со спикером палаты представителей США
Киев пытается организовать телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и спикера палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти. Об этом сообщило издание Punchbowl News со ссылкой на источники.
По данным одного из источников, телефонный разговор еще не был запланирован, детали подобных переговоров не уточняются.
При этом издание связывает это с тем, что республиканцы выступают против увеличения помощи для Украины.
Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Об этом накануне заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд. Так она прокомментировала настроения политиков и общества внутри США.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
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