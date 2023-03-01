При этом издание связывает это с тем, что республиканцы выступают против увеличения помощи для Украины.

Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Об этом накануне заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд. Так она прокомментировала настроения политиков и общества внутри США.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.

