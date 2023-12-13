В Конгрессе заявили, что власти США могут отправить военных на Украину
Американские власти заинтересованы в продолжении конфликта вокруг Украины и противостоянии с Москвой, а после того как у Киева закончатся граждане военного возраста, Вашингтон может отправить военных США для противостояния армии России, сообщила во время выступления в соцсети Х член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, американские власти хотят воевать с президентом России Владимиром Путиным «так долго, как нужно».
Грин добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти «вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией».
Ранее Грин заявила, что Конфликту вокруг Украины пришло время положить конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru