По ее словам, американские власти хотят воевать с президентом России Владимиром Путиным «так долго, как нужно».

Грин добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти «вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией».

Ранее Грин заявила, что Конфликту вокруг Украины пришло время положить конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

