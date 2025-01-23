СМИ: ЕС может отправить военных на Украину из-за нехватки денег на помощь
Страны Европы из-за нехватки средств могут рассмотреть отправку своих военных на Украину. Об этом сообщает Financial Times.
«Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению... миллиардов евро военной помощи», — отмечается в материале.
По данным издания, европейские партнеры ведут переговоры по поводу идеи отправки военнослужащих на Украину. Этот вопрос планируют обсудить на неформальном саммите Евросоюза в феврале.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам ЕС не следует питать иллюзий о том, что они смогут одержать победу над Россией в конфликте на Украине, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru