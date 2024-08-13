В Курской области заявили, что украинские войска заблокированы

Белгородский губернатор рассказал о нормализации ситуации в Краснояружском районе Попавший в грозу самолет из Петербурга получил незначительные повреждения Полиция Москвы возбудила дело об афере с квартирой в Хамовниках на 200 миллионов рублей Солиста «Коррозии металла» доставили в отдел полиции в Новороссийске Футбольный матч между «Факелом» и «Акроном» пройдет в Воронеже без зрителей