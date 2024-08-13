В Курской области заявили, что украинские войска заблокированы

Ситуация в Курской области остается сложной, но находится под контролем. Об этом заявил гвардии полковник Алексей Кондратьев, доверенное лицо врио губернатора Курской области, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинская сторона пытается прорваться на отдельных участках, но российские вооруженные силы, пограничники и подразделения ФСБ успешно блокируют ВСУ.

Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России

В настоящее время ведется уничтожение мобильных групп противника, которые проникли на территорию.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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