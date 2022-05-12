В Конгрессе США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций

Народные избранники выступили за то, чтобы власти США добились максимально возможной степени исключения российских должностных лиц из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях ряда организаций. Также принимать соответствующие меры будут обязаны американский министр финансов, руководство ФРС. Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.

Как следует из доклада Банка России, введенные ограничительные меры в отношении России сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года. Речь идет об экспорте и импорте товаров.

