В Конгрессе США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций
Палата представителей Конгресса США приняла проект закона, согласно которому предлагается препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций.
Народные избранники выступили за то, чтобы власти США добились максимально возможной степени исключения российских должностных лиц из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях ряда организаций. Также принимать соответствующие меры будут обязаны американский министр финансов, руководство ФРС. Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.
Как следует из доклада Банка России, введенные ограничительные меры в отношении России сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года. Речь идет об экспорте и импорте товаров.
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