МИД Франции: Санкции против РФ не должны наносить удар по поставкам продовольствия

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции Евросоюза против РФ должны обходить сферу поставок продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

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Ле Дриан отметил, что это сейчас является целью работы ЕС. По его мнению, конфликт на территории Украине ударит по продовольственной отрасли в мире как никогда раньше.

Французский министр указал на то, что Украина является одной из ведущих стран в сфере продовольственных поставок. В связи с этим он подчеркнула важность поддержи сельскохозяйственной отрасли страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраина
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