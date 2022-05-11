МИД Франции: Санкции против РФ не должны наносить удар по поставкам продовольствия
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции Евросоюза против РФ должны обходить сферу поставок продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.
Ле Дриан отметил, что это сейчас является целью работы ЕС. По его мнению, конфликт на территории Украине ударит по продовольственной отрасли в мире как никогда раньше.
Французский министр указал на то, что Украина является одной из ведущих стран в сфере продовольственных поставок. В связи с этим он подчеркнула важность поддержи сельскохозяйственной отрасли страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Шольц обсудил с Зеленским переговоры о мире с РФ
- Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт
- В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле с украинской стороны
- На севере Крыма продлен режим террористической опасности
- S7 отменила полеты на юг России до 24 июня
- Пассажиропоток в Пулково на майские праздники сократился на 10%
- Пентагон не видит стремлений РФ вступать в войну с НАТО
- Минобороны РФ заявило, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области
- Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры
- В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru