МИД Франции: Санкции против РФ не должны наносить удар по поставкам продовольствия

Ле Дриан отметил, что это сейчас является целью работы ЕС. По его мнению, конфликт на территории Украине ударит по продовольственной отрасли в мире как никогда раньше.

Французский министр указал на то, что Украина является одной из ведущих стран в сфере продовольственных поставок. В связи с этим он подчеркнула важность поддержи сельскохозяйственной отрасли страны.

