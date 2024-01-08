В Конгрессе потребовали от властей США сформулировать стратегию помощи Украине

Американской администрации необходимо прояснить стратегию поддержки Украины и объяснить ее цель, сообщает CBS со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Конгресс США: помощь Украине будет одобрена до Рождества

По его словам, законодатели от Республиканской партии, блокирующие выделение средств Киеву, таким образом посылают Белому дому сигналы о том, что администрация США скрывает от американцев важную информацию, связанную с украинским конфликтом. Как указал Джонсон, конгрессмены задаются в частности такими вопросами: в чем заключается глобальная цель участия в украинском конфликте и как будет получен надзор за расходованием денег налогоплательщиков.

Отмечается, что Белый дом не дает ответов, а потому администрации Байдена необходимо четко сформулировать стратегию продолжения оказания помощи Украине.

Ранее сенаторы одобрили расследование для импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры