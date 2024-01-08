В Конгрессе потребовали от властей США сформулировать стратегию помощи Украине
Американской администрации необходимо прояснить стратегию поддержки Украины и объяснить ее цель, сообщает CBS со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.
По его словам, законодатели от Республиканской партии, блокирующие выделение средств Киеву, таким образом посылают Белому дому сигналы о том, что администрация США скрывает от американцев важную информацию, связанную с украинским конфликтом. Как указал Джонсон, конгрессмены задаются в частности такими вопросами: в чем заключается глобальная цель участия в украинском конфликте и как будет получен надзор за расходованием денег налогоплательщиков.
Отмечается, что Белый дом не дает ответов, а потому администрации Байдена необходимо четко сформулировать стратегию продолжения оказания помощи Украине.
Ранее сенаторы одобрили расследование для импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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