В Конгрессе потребовали от властей США сформулировать стратегию помощи Украине

По его словам, законодатели от Республиканской партии, блокирующие выделение средств Киеву, таким образом посылают Белому дому сигналы о том, что администрация США скрывает от американцев важную информацию, связанную с украинским конфликтом. Как указал Джонсон, конгрессмены задаются в частности такими вопросами: в чем заключается глобальная цель участия в украинском конфликте и как будет получен надзор за расходованием денег налогоплательщиков.

Отмечается, что Белый дом не дает ответов, а потому администрации Байдена необходимо четко сформулировать стратегию продолжения оказания помощи Украине.

Ранее сенаторы одобрили расследование для импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

