Сенаторы одобрили расследование для импичмента Байдена
Палата представителей американского Конгресса проголосовала за резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент главе государства Джо Байдену, сообщает РИА Новости.
«За» проголосовали 221 законодателей, 212 – «против». Ранее данную инициативу поддержал профильный комитет палаты.
Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев. Он отметил, что в рядах Конгресса нет предубеждения против президента, «но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать».
Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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