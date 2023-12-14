Сенаторы одобрили расследование для импичмента Байдена

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент главе государства Джо Байдену, сообщает РИА Новости.

Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года

«За» проголосовали 221 законодателей, 212 – «против». Ранее данную инициативу поддержал профильный комитет палаты.

Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев. Он отметил, что в рядах Конгресса нет предубеждения против президента, «но существуют доказательства, которые невозможно игнорировать».

Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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