Конгресс США: помощь Украине будет одобрена до Рождества

По его словам, законодатели понимают «необходимость оказания помощи Украине». Спикер отметил, что при этом для американских властей для основным приоритетом является помощь Израилю.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер заявил, что Киев не получит новый пакет военной поддержки от США до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

