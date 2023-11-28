Конгресс США: помощь Украине будет одобрена до Рождества
Американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Киеву к Рождеству, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона.
По его словам, законодатели понимают «необходимость оказания помощи Украине». Спикер отметил, что при этом для американских властей для основным приоритетом является помощь Израилю.
Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер заявил, что Киев не получит новый пакет военной поддержки от США до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru