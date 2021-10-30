В Колумбии начнут вакцинацию детей от трех лет от COVID-19

«Мы хотим объявить, что начиная с 31 октября в рамках празднования Дня детей мы начинаем вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет препаратом Sinovac», — написал глава государства.

Ранее колумбийский Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания частично одобрил использование китайской вакцины Sinovac для вакцинации детей от 6 лет. В то же время регулятор подчеркнул, что данные об эффективности и безопасности вакцины в этой возрастной группе ограниченны.

В Колумбии уже проводится вакцинация от COVID-19 среди взрослого населения и подростков от 12 до 17 лет. Для вакцинации несовершеннолетних были одобрены препараты производства компаний Pfizer и Moderna.

Между тем вакцинация детей от коронавируса стартовала в Пекине. С 28 октября в китайской столице можно прививать детей от трёх до 11 лет.

