В Колумбии начнут вакцинацию детей от трех лет от COVID-19

Власти Колумбии с 31 октября начнут вакцинацию от коронавируса среди детей в возрасте от 3 до 11 лет. Об этом сообщил в Twitter президент страны Иван Дуке.

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«Мы хотим объявить, что начиная с 31 октября в рамках празднования Дня детей мы начинаем вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет препаратом Sinovac», — написал глава государства.

Ранее колумбийский Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания частично одобрил использование китайской вакцины Sinovac для вакцинации детей от 6 лет. В то же время регулятор подчеркнул, что данные об эффективности и безопасности вакцины в этой возрастной группе ограниченны.

В Колумбии уже проводится вакцинация от COVID-19 среди взрослого населения и подростков от 12 до 17 лет. Для вакцинации несовершеннолетних были одобрены препараты производства компаний Pfizer и Moderna.

Между тем вакцинация детей от коронавируса стартовала в Пекине. С 28 октября в китайской столице можно прививать детей от трёх до 11 лет.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДетиВакцинацияКоронавирусКолумбия
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