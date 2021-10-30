Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

По данным FDA, иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе сравним с реакцией людей 16-25 лет. Согласно результатам исследований, эффективность препарата составила 90,7%.

На следующей неделе американские Центры по контролю и профилактике заболеваний обсудят клинические рекомендации, связанные с решением регулятора.

Ранее вакцину Pfizer/BioNTech разрешили использовать для детей 12-15 лет, а также несовершеннолетних в возрасте от 16 лет.

