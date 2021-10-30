Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По данным FDA, иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе сравним с реакцией людей 16-25 лет. Согласно результатам исследований, эффективность препарата составила 90,7%.

На следующей неделе американские Центры по контролю и профилактике заболеваний обсудят клинические рекомендации, связанные с решением регулятора.

Ранее вакцину Pfizer/BioNTech разрешили использовать для детей 12-15 лет, а также несовершеннолетних в возрасте от 16 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиСШАВакцинаКоронавирус
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