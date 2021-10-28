В Китае от коронавируса стали вакцинировать детей старше трёх лет

В сообщении говорится, что с 28 октября прививку от COVID-19 можно сделать детям в возрасте от трёх до 11 лет.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в России первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава.

