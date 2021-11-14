В китайском городе Хэйхэ выявили коронавирус на товарах из России

Коронавирус обнаружили на упаковке четырех видов российских товаров: шоколадных вафель (дата производства 4 августа), печенья (4 августа), желейных конфетх со вкусом дыни (17 августа) –товаров производства бренда KONTI, а также сухого молока (8 октября 2020 года). Сколько всего зараженных упаковок импортировано в китайских город, не сообщается. Вся информация была опубликована в официальном аккаунте центра в соцсети WeChat.

Власти Хэйхэ обратились к горожанам с призывом продезинфицировать товары, если они их успели купить, и проинформировать об этом Центр контроля и профилактики заболеваний. Также известно, что проведенные тесты на коронавирус в местах реализации товаров дали отрицательный результат.

Ранее власти Китая обнаружили геном коронавирусной инфекции в 13 партиях птицеводческой продукции производства российских предприятий группы «Черкизово». Об этом сообщает Россельхознадзор.

