СМИ: в Китае пообещали заплатить за данные об источнике коронавируса
Власти китайского города Хэйхэ объявили о награде в размере 100 тысяч юаней (более $15 тысяч) за сведения, которые позволят установить источник вспышки коронавируса, сообщает китайский информационный портал «Чжунхуаван».
По данным городских властей, первого заразившегося COVID-19 пациента выявили в конце октября, за две недели число больных превысило 250 человек.
В заявлении также говорится, что правительства Хэйхэ готово освободить от ответственности тех информаторов, которые при предоставлении данных об источнике вспышки COVID-19 сообщат о своих незначительных правонарушениях. Сокрытие данных, равно как и отказ предоставлять достоверную информацию наоборот, будет наказываться максимально строго.
Город Хэйхэ расположен на границей с Россией, поэтому местные власти интересует, в том числе, информация о нелегальных пересечениях российско-китайской границы, контрабанде, незаконной охоте и рыбалке.
Ранее Минздрав России разрешил провести третью фазу исследований китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 V-01, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru