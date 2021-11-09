СМИ: в Китае пообещали заплатить за данные об источнике коронавируса

По данным городских властей, первого заразившегося COVID-19 пациента выявили в конце октября, за две недели число больных превысило 250 человек.

В заявлении также говорится, что правительства Хэйхэ готово освободить от ответственности тех информаторов, которые при предоставлении данных об источнике вспышки COVID-19 сообщат о своих незначительных правонарушениях. Сокрытие данных, равно как и отказ предоставлять достоверную информацию наоборот, будет наказываться максимально строго.

Город Хэйхэ расположен на границей с Россией, поэтому местные власти интересует, в том числе, информация о нелегальных пересечениях российско-китайской границы, контрабанде, незаконной охоте и рыбалке.

Ранее Минздрав России разрешил провести третью фазу исследований китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 V-01, сообщает RT.

