В Китае закрыт еще один город из-за эпидемии

Отмечается, что все перевозки пассажиров будут прекращены с утра пятницы 24 января по местному времени.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра. К настоящему времени с начала эпидемии в стране зафиксировано 18 смертельных случаев.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылок из Китая.









