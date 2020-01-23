В Китае закрыт еще один город из-за эпидемии
В китайском городе Сяньнин временно остановлено движение общественного транспорта в связи с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что все перевозки пассажиров будут прекращены с утра пятницы 24 января по местному времени.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра. К настоящему времени с начала эпидемии в стране зафиксировано 18 смертельных случаев.
Ранее эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылок из Китая.
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