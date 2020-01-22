Эпидемиолог: Коронавирус не передается по почте!

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН заверил, что заразиться новым коронавирусом можно только через контакт с уже заболевшим человеком.

«Ну, при получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте. С продуктами питания тут посложнее. Смотря, какие продукты. В принципе не должно быть [заражения]. Только в случае, если мясные продукты», - заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что не совсем корректно называть обнаруженный вирус новым. По мнению эксперта, ранее возбудитель заболевания не влиял на людей, а теперь условия изменились.

