Эпидемиолог: Коронавирус не передается по почте!
Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылок из Китая.
Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, уже стал в Китае причиной смерти десяти человек, еще 440 заражены. Первые случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Чтобы не допустить проникновения опасного вируса в столицу и Подмосковье, в Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль.
В том числе, из-за паники жители Подмосковья начали отказываться от посылок с известного китайского сайта AliExpress.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН заверил, что заразиться новым коронавирусом можно только через контакт с уже заболевшим человеком.
«Ну, при получении посылки не происходит заражение. Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте. С продуктами питания тут посложнее. Смотря, какие продукты. В принципе не должно быть [заражения]. Только в случае, если мясные продукты», - заключил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью НСН заявил, что не совсем корректно называть обнаруженный вирус новым. По мнению эксперта, ранее возбудитель заболевания не влиял на людей, а теперь условия изменились.
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