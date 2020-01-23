В Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра

Россияне начали отказываться от туров в Китай Власти КНР закрывают целые города из-за вспышки коронавируса В Пекине отменены все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю Авиасообщение между Россией и эпицентром вспышки коронавируса пока не отменено