В Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра

23 января 202020:48

Первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра заражения была зафиксирована в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, умер человек в провинции Хэбей. Таким образом, число жертв заболевания составило 18 человек.

Эпицентр вируса находится в городе Ухань. Накануне сообщалось, что с городом ограничат сообщение пока ситуация не стабилизируется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность выявленного в Китае нового коронавируса для России минимизирована. Пассажиров, прибывающих из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора.

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ФОТО: скриншот YouTube
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