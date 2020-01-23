В Китае зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра
Первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра заражения была зафиксирована в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, умер человек в провинции Хэбей. Таким образом, число жертв заболевания составило 18 человек.
Эпицентр вируса находится в городе Ухань. Накануне сообщалось, что с городом ограничат сообщение пока ситуация не стабилизируется.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность выявленного в Китае нового коронавируса для России минимизирована. Пассажиров, прибывающих из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора.
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