В Китае выдан первый патент на вакцину от COVID-19

В марте этот препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний, а в июне вакцина получила разрешение для военного использования.

Ранее в понедельник президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференции на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против» заявил, что у него есть сомнения в эффективности российской вакцины от коронавируса.

«Сложно говорить, насколько российская вакцина исследована, эффективна и безопасна. Не было никаких публикаций на эту тему. Мы не можем найти никакого материала, что, собственно, было произведено, какие именно проведены исследования даже по первой и второй фазе, которые объявлены завершенными. По правилам клинических исследований, они считаются завершенными после того, как опубликованы результаты. А публикаций нет. Я допускаю, что вакцина может быть вполне качественной, эффективной и безопасной, но с той же степени вероятности она может быть и совершенно иной», - предупредил он.



