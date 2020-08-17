В Китае выдан первый патент на вакцину от COVID-19
Госуправление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на вакцину от COVID-19. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Патент получила Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от коронавируса (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV, передает РИА Новости.
В марте этот препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний, а в июне вакцина получила разрешение для военного использования.
Ранее в понедельник президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференции на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против» заявил, что у него есть сомнения в эффективности российской вакцины от коронавируса.
«Сложно говорить, насколько российская вакцина исследована, эффективна и безопасна. Не было никаких публикаций на эту тему. Мы не можем найти никакого материала, что, собственно, было произведено, какие именно проведены исследования даже по первой и второй фазе, которые объявлены завершенными. По правилам клинических исследований, они считаются завершенными после того, как опубликованы результаты. А публикаций нет. Я допускаю, что вакцина может быть вполне качественной, эффективной и безопасной, но с той же степени вероятности она может быть и совершенно иной», - предупредил он.
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