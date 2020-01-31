В Китае разработали экспресс-тест на коронавирус

31 января 202013:04

Экспресс-тест для идентификации нового коронавируса появился в Китае. Разработку представили специалисты Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний города Уси восточной провинции Цзянсу. По информации агентства «Синьхуа», тест даёт возможность получать результат в течение 8-15 минут.

При этом, набор очень чувствителен к вирусу, прост в применении, его также удобно перевозить. В разработке экспресс-теста принимала участие одна из местных высокотехнологичных компаний.

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В Китае уже запущен массовый выпуск набора. Сейчас он позволят проводить анализы у четырёх тысяч человек в день. Два дня назад стало известно, что Китай передал России геном нового коронавируса, на основе которого российские ученые также разрабатывают экспресс-тесты.

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова поручила сегодня создать штаб для предупреждения распространения нового коронавируса на территории страны, сообщает Москва 24.

В ходе видеоселекторного совещания были представлены дорожные карты по диагностике заболевания, маршрутизации пациентов и методики лечения.

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Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодня число заразившихся уже превысило 9 тысяч человек, умерли более двухсот. Коронавирус отмечен в 19 странах.

В России пока нет случаев заражения, сообщил Роспотребнадзор. Это же подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА ФАН.

Представитель Кремля подчеркнул, что вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, проблема, которая стала поводом для специальных мер, предпринятых правительством.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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