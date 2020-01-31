В Китае разработали экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-тест для идентификации нового коронавируса появился в Китае. Разработку представили специалисты Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний города Уси восточной провинции Цзянсу. По информации агентства «Синьхуа», тест даёт возможность получать результат в течение 8-15 минут.

При этом, набор очень чувствителен к вирусу, прост в применении, его также удобно перевозить. В разработке экспресс-теста принимала участие одна из местных высокотехнологичных компаний.