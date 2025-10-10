СМИ: США хотят запретить авиакомпаниям КНР пролетать над Россией
Министерство транспорта США предложило запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией во время полетов в Соединенные Штаты или в обратном направлении, сообщает Reuters со ссылкой на проект указа.
Авиакомпании долгое время критикуют разрешение некоторым организациям из КНР пролетать над РФ, поскольку правительство США запрещает своим авиакомпаниям пересекать российское воздушное пространство. Этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции.
Чтобы вернуть прямое авиасообщение между Россией и США, необходимо решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят множеством других проблем, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.
