В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента

Добавим, по последним данным китайских властей, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом снижается. Это происходит второй день подряд. В то же время директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что особенно радоваться пока нечему, ведь вакцина от нового вируса пока не создана.

