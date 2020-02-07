В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента

7 февраля 202017:43

В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента. Как сообщает агентство «Синьхуа», 91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан. Он заметил у себя первые симптомы заболевания и обратился к медикам. Вскоре они подтвердили диагноз и начали лечить пожилого пациента. Между тем, по последним данным, коронавирус унес жизни 636 человек. Количество зараженных превысило 31 тысячу человек, подчёркивают Дни.ру.

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Добавим, по последним данным китайских властей, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом снижается. Это происходит второй день подряд. В то же время директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что особенно радоваться пока нечему, ведь вакцина от нового вируса пока не создана.

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ФОТО: pixabay.com
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