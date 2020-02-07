В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента
В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента. Как сообщает агентство «Синьхуа», 91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан. Он заметил у себя первые симптомы заболевания и обратился к медикам. Вскоре они подтвердили диагноз и начали лечить пожилого пациента. Между тем, по последним данным, коронавирус унес жизни 636 человек. Количество зараженных превысило 31 тысячу человек, подчёркивают Дни.ру.
Добавим, по последним данным китайских властей, число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом снижается. Это происходит второй день подряд. В то же время директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что особенно радоваться пока нечему, ведь вакцина от нового вируса пока не создана.
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