В Китае от коронавируса COVID-19 умерли более 3 тысяч человек

От коронавируса COVID-19 в Китае, по последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны, умерли 3136 человек. За последние сутки число жертв увеличилось на 17 человек.

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Число заразившихся составило 80,7 тыс. (за последние сутки - 19), выздоровели 59,8 тыс. человек, передает RT.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о риске пандемии COVID-19. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, «угроза пандемии стала очень реальной».

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ФОТО: pixabay.com
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