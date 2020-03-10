ВОЗ назвал угрозу пандемии коронавируса «очень реальной»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о риске пандемии COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, «угроза пандемии стала очень реальной».

Гебрейесус отметил, что заболевание распространяется в мире неравномерно, а большая часть зараженных находится в небольшой группе стран, передает РЕН ТВ.

На данный момент случаи инфицирования зафиксированы в 100 странах, включая Россию. В РФ, по последним данным, зафиксированы 20 «завезенных» из Италии случаев.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае умерли 3136 человек. Всего в стране заболели 80,7 тыс. человек, передает RT. Почти 60 тыс. излечились.

Ранее стало известно, что власти Италии решили распространить жёсткие ограничения на передвижение населения внутри страны на все регионы. До сих пор карантинные меры в связи с заболеваемостью коронавирусом Covid-2019 действовали в ряде северных провинций и административной области Ломбардия.



