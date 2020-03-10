Новости за ночь: По всей Италии ввели карантин из-за коронавируса

Меры «Я остаюсь дома» будут действовать со вторника, 10 марта. Школы и университеты по всей Италии закрываются до 3 апреля, поездки внутри страны будут разрешены только по работе и для лечения, а также при возникновении серьёзных обстоятельств, передаёт «Интерфакс». Общественный транспорт продолжит работать.

В рамках ограничительных мер временно закроются фитнес-центры, будут приостановлены футбольные матчи итальянской «Серии А».

Италия – вторая в мире страна после Китая по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа, и вторая по количеству летальных исходов. В стране выявлены 9,1 тысяча заболевших, скончались 463 человека.

