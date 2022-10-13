В Китае обеспокоены из-за развития конфликта вокруг Украины

По его словам, Пекин взволнован из-за жертв среди мирного населения и ущерба, который был нанесен гражданской инфраструктуре. Он считает, что заинтересованные стороны необходимо призвать к сдержанности.

Ранее в МИД Китая заявили, что Совету по правам человека ООН следует обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека со стороны США, Великобритании и других западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

