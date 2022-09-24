Как отмечается в заявлении ведомства, Блинкен озвучил позицию «об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве».

При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон остается открытым к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

