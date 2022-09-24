В Госдепе предупредили Китай о последствиях поддержки России
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о последствиях поддержки России со стороны Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.
Как отмечается в заявлении ведомства, Блинкен озвучил позицию «об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве».
При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон остается открытым к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru