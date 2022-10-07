Китай призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

Совету по правам человека ООН следует обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека со стороны США, Великобритании и других западных стран. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая.

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Ранее Запад запросил голосование в СПЧ ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне, но проиграл его: большинство стран отклонили предложение.

«На что Совет по правам человека действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение односторонних мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей», — приводит РИА Новости заявление МИД КНР.

Пекин призвал западные страны отказаться от «политических манипуляций, фабрикации лжи, клеветы и оказания необоснованного давления», вернуться к диалогу и предпринять практические действия для развития международного дела прав человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Права ЧеловекаСПЧООНКитай
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