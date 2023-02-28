В Киеве выступили против прекращения огня

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские власти отвергают предложения о прекращении огня. Об этом сообщают местные СМИ.

Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине

Он считает, что мирный план урегулирования, предложенный Пекином, не вызывает у Киева доверия, потому что Россия якобы «всегда использует перемирие» в личных целях.

При этом Ермак назвал хорошим сигналом то, что Китай выразил свою позицию по поводу происходящего на Украине. Политик добавил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее президент США Джо Байден в интервью местному телеканалу заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России.

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Фото: telegram.org
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