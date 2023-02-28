В Киеве выступили против прекращения огня
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские власти отвергают предложения о прекращении огня. Об этом сообщают местные СМИ.
Он считает, что мирный план урегулирования, предложенный Пекином, не вызывает у Киева доверия, потому что Россия якобы «всегда использует перемирие» в личных целях.
При этом Ермак назвал хорошим сигналом то, что Китай выразил свою позицию по поводу происходящего на Украине. Политик добавил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее президент США Джо Байден в интервью местному телеканалу заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Под Мурманском разбился вертолет
- Путин призвал усилить линию контрразведки
- Путин поручил ФСБ усилить контроль на границе с Украиной
- В Киеве выступили против прекращения огня
- Обвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву
- После года службы в ВСУ американский наёмник перешел на сторону РФ
- Турчак призвал глав регионов «привести в чувства» свои команды
- Российская федерация шахмат перешла в Азиатскую шахматную федерацию
- Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро
- СМИ: Элтон Джон и Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru