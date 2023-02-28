В Киеве выступили против прекращения огня

Он считает, что мирный план урегулирования, предложенный Пекином, не вызывает у Киева доверия, потому что Россия якобы «всегда использует перемирие» в личных целях.

При этом Ермак назвал хорошим сигналом то, что Китай выразил свою позицию по поводу происходящего на Украине. Политик добавил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее президент США Джо Байден в интервью местному телеканалу заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России.

